Tras delicada acusación en su contra: Pamela Díaz rompe el silencio y en redes sociales generó ola de reacciones

Hace unos días, el programa «Que te lo digo», de Zona Latina, generó una fuerte polémica al revelar una acusación en contra de Pamela Díaz.

Durante el espacio, Sergio Rojas compartió el testimonio de una mujer que aseguró que la animadora habría dejado abandonada a una perrita tras el término de su relación con Fernando Téllez.

Según el relato que expusieron en pantalla, al animal apareció en la comuna de Colina y nunca habría sido retirado por la comunicadora.

«La contactaron y ella nunca fue a buscar a la perrita. Mi nana la sigue teniendo, alimentando y dándole cariño, hasta el día de hoy», afirmó la denunciante, de acuerdo con lo mostrado en el programa.

La historia no demoró en generar reacciones. Luis Sandoval manifestó su sorpresa y comentó: «¡No quiero creer que alguien pueda abandonar a su mascota! ¿Cómo alguien es capaz de dejarla botada?».

Por otro lado, Paula Escobar sostuvo que la persona que entregó la info sería «tremendamente confiable».

En ese momento, Pamela Díaz no entregó declaraciones ni respondió a la acusación durante la emisión del programa.

Pamela Díaz responde a grave acusación en su contra

Más tarde, la animadora rompió el silencio de manera indirecta a través de Instagram.

Todo ocurrió luego de que la cuenta tvmascotas publicará un post relacionado a la polémica. En los comentarios, Díaz dejó un breve mensaje: «Que tremendo. Como le gusta mentir a este programa mentir».

Su respuesta recibió numerosos comentarios de apoyo por parte de sus seguidores. Hasta ahora, Pamela Díaz no ha entregado una declaración más extensa ni ha profundizado sobre la denuncia expuesta en televisión.

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