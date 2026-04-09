Estos son los nuevos participantes que se unirán a Fiebre de Baile

Esta semana relevaron los nuevos rostros que participarán en Fiebre de Baile. Sin embargo, esta noticia no viene sola, ya que también agregarán otro día al estelar.

Ahora bien, uno de los nuevos rostros es el actor, Eyal Meyer. Luego de su paso por el reality de Canal 13, Mundos Opuestos y por TVN, acepto este nuevo desafío.

Asimismo, el actor que también participó en Aquí se Baila y Bailando por un Sueño. Comenta que: «Con los años he aprendido a disfrutar mucho los programas en vivo, todo lo que ocurre en vivo… cualquier cosa puede pasar».

«Uno está en conexión no solamente con lo que está pasando en el mismo momento, sino también con los espectadores en sus casas. Es algo que me hace vibrar mucho, me apasiona mucho», señaló en FMDOS.

Por otro lado, en la conversación abordaron con quienes le gustaría competir en estos duelos: «Bueno creo que Vale Roth y Disley están brígidas, así a un muy nivel alto«.

Además, agregó: «Sería muy bueno competir contra ellas, porque en el fondo siempre la competición con alguien que está muy alto me inspira mucho a mejorar. Más que derrotar a alguien, busco sacar la mejor versión de mí mismo»

¿Quiénes son los otros rostro que estarán está semana en Fiebre de Baile?

Pero el locutor no entrará solo durante la próxima jornada, sino que también ingresarán al programa actores, influencers e incluso un deportista.

Trinidad Cerda – influencer, actriz y ex chica reality

Carlos Díaz – actor

Rey Alcalde – actor

Claudio Valdivia – deportista y ex chico reality

Alejandra Araya – actriz

Itay Vargas – creador de contenidos

Cabe recordar que los nuevos participantes comenzarán el próximo domingo 12 de abril, en donde podrán mostrar su talento en la pista de baile.

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