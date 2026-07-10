Tras generar preocupación por Chile: Aroldo Maciel hace inesperada aclaración sobre su advertencia

Los terremotos registrados en Venezuela a fines del mes pasado reactivaron las advertencias del brasileño Aroldo Maciel, quien en los últimos años ha ganado notoriedad por asegurar que puede anticipar la ocurrencia de sismos mediante un método propio.

Luego de analizar los movimientos ocurridos en ese país, Maciel sostuvo que parte de la energía liberada podría trasladarse a otras zonas del planeta, entre ellas Chile. Incluso, en declaraciones anteriores, habló de posibles fechas y de la magnitud que podría alcanzar un eventual evento sísmico.

Sin embargo, recientemente decidió precisar sus dichos y entregar un mensaje de tranquilidad.

Aroldo Maciel aclara el alcance de su advertencia

Durante una transmisión, el brasileño explicó que su análisis no apunta a un terremoto de gran magnitud como algunos interpretaron.

«Yo no hablo de (un sismo) de 9 o 10 grados. Lo que yo digo es que si hay una energía que puede afectar a una parte, nosotros monitoreamos eso, hacemos informe», señaló.

Más adelante agregó: «Lo que quiero aclarar acá es que tuvimos un evento de 7,5 en Venezuela y uno de los cuatro sitios con los que tiene relación es con el sur de Chile, o con Argentina».

Según su teoría, la energía liberada por ese movimiento podría desplazarse hacia distintos puntos del mundo.

«El resumen dice que puede que esta actividad (de Venezuela) y su energía migre hacia el Atlántico, Portugal, Atlántico sur, Chile y California. (…) estamos hablando de una energía capaz de generar un evento igual o superior a los 7,5», afirmó.

Pese a sus declaraciones, Maciel insistió en que las personas no deben alarmarse. «Quiero pedir que no tengan miedo», expresó.

Cabe recordar que las afirmaciones de Aroldo Maciel no cuentan con respaldo científico. Actualmente no existe un método validado por la comunidad científica que permita predecir con precisión cuándo ocurrirá un terremoto, por lo que sus planteamientos corresponden a una teoría que no ha sido comprobada.

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