«Si ese era el precio para ver a sus hijos unidos, lo pagaba feliz»: La emotiva confesión del hijo de Fernando Kliche sobre sus últimos días

A una semana del fallecimiento de Fernando Kliche, su hijo Ignacio recordó los últimos meses que compartió junto al reconocido actor, quien murió a los 71 años tras enfrentar un cáncer de páncreas.

En conversación con Las Últimas Noticias, relató que, apenas supo del diagnóstico de su padre, decidió dejar de lado sus actividades para acompañarlo durante todo el proceso de la enfermedad.

«Mi viejito dio la pelea y me tocó estar con él como su mano derecha, junto con mis hermanos hasta el último momento», afirmó.

Las palabras de Ignacio Kliche tras muerte de su padre

Según explicó, ese difícil período también permitió que la familia se reencontrara. Incluso, los seis hijos del actor lograron reunirse, incluyendo quienes viven fuera de Chile.

«Mi padre agradeció porque estuvimos unidos y dijo que si ese era el precio para ver a sus hijos juntos y unidos, lo pagaba feliz», recordó.

Ignacio también destacó que pudo despedirse de su padre sin asuntos pendientes. Durante los cerca de dos meses en que el estado de salud del actor fue empeorando, ambos sostuvieron conversaciones que hoy atesora.

«Dentro de todo lo terrible, tuve la posibilidad de tener conversaciones muy profundas y maravillosas con mi padre. Hablamos, lo besé, lo abracé y le dije que lo amaba mucho. No nos quedó nada que decirnos. Quedamos totalmente en paz», expresó.

Asimismo, confesó que, aunque el duelo aún no lo golpea por completo, siente tranquilidad por haber estado presente hasta el final.

«Estoy en paz. Aún no ha llegado mi momento personal para procesarlo. Ya vendrá. Mi anclaje es saber que hice todo lo que debía hacer, igual que mis hermanos. Uno siempre piensa que pudo haber hecho más y él me respondió: ‘¿Más que esto?’. Tuvo la generosidad de dejarme con esa paz y además decirme lo muy orgulloso que estaba de mí», manifestó.

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