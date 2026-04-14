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Lluvia en Santiago: Meteorólogo de Mega reveló que día podría regresar la lluvia a la Región Metropolitana

Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico climático para los próximos días. ¿Regresa la lluvia? Revisa acá el informe de Mega.

14 Abr, 2026. 17:59 hrs

 

 

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