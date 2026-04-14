Lluvia en Santiago: Meteorólogo de Mega reveló que día podría regresar la lluvia a la Región Metropolitana Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico climático para los próximos días. ¿Regresa la lluvia? Revisa acá el informe de Mega. 14 Abr, 2026. 17:59 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Esta enfermiza historia impactó en El Chacotero Sentimental: «Veo en la mañana a una dama que no le abrían» Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: «Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller…» ¿Hay lluvia esta semana en Santiago?: Meteorólogo de Mega adelantó el pronóstico del clima para la capital Auditora arrepentida impactó en El Chacotero Sentimental con el apoyo económico a su hijo adicto: «Terminé durmiendo en la calle» Esta enfermiza historia impactó en El Chacotero Sentimental: "Veo en la mañana a una dama que no le abrían" "Una Condena": El esperado junte internacional entre The La Planta y Amigo de Artistas que llega a sacudir la cumbia Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado