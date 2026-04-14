Esta enfermiza historia impactó en El Chacotero Sentimental: «Veo en la mañana a una dama que no le abrían» Alejandro de 3.0 recogió a una mujer desesperada a las 6 de la mañana. Sin embargo, "el acto de bondad" se descontroló de manera rápida y bizarra. 14 Abr, 2026. 18:12 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Lluvia en Santiago: Meteorólogo de Mega reveló que día podría regresar la lluvia a la Región Metropolitana Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: «Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller…» ¿Hay lluvia esta semana en Santiago?: Meteorólogo de Mega adelantó el pronóstico del clima para la capital Auditora arrepentida impactó en El Chacotero Sentimental con el apoyo económico a su hijo adicto: «Terminé durmiendo en la calle» "Este ha sido mi lugar desde siempre": La impactante revelación de José Antonio Neme sobre el encuentro con su nuevo compañero de vida Lluvia en Santiago: Meteorólogo de Mega reveló que día podría regresar la lluvia a la Región Metropolitana Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado