  • EN VIVO

Esta enfermiza historia impactó en El Chacotero Sentimental: «Veo en la mañana a una dama que no le abrían»

Alejandro de 3.0 recogió a una mujer desesperada a las 6 de la mañana. Sin embargo, "el acto de bondad" se descontroló de manera rápida y bizarra.

14 Abr, 2026. 18:12 hrs

 

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS