Latife Soto preocupa con nueva predicción: Apuntó a nueva alza e hizo un llamado a los trabajadores de un rubro específico

La tarotista Latife Soto volvió a encender las alertas con una inquietante proyección económica para Chile en 2026. Sus dichos surgieron tras el reciente aumento en el precio de los combustibles, aunque aseguró que el escenario podría complicarse aún más.

Según planteó, el impacto no se limitaría al país. También anticipó efectos a nivel global, con especial preocupación por lo que podría ocurrir en Europa.

La nueva predicción de Latife Soto

Durante su participación en el programa La Hora de Jugar, le preguntaron directamente: «¿Qué va a pasar con la economía de Chile después del alza de la bencina?».

Su respuesta fue categórica y fue más allá de lo esperado: «Las cartas están mostrando que todavía puede venir otra alza«.

Luego, profundizó en su visión y apuntó a factores internacionales que, según dijo, no se han considerado: «Lo que pasa es que van a tratar de armonizar (la crisis económica), pero viene algo que nadie ha tomado en cuenta. Por las guerras de oriente va a haber problemas con los fertilizantes«.

A partir de eso, explicó las posibles consecuencias en cadena. A su juicio, el encarecimiento de insumos afectaría directamente la producción agrícola: «Al estar más cara la semilla, no podemos plantar. En Europa es peor, porque van a tener un tema casi de hambruna. Todo lo que es el maíz, la semilla, eso va a subir mucho, más que la bencina«.

Frente a este escenario, hizo un llamado directo a los agricultores nacionales: «Yo llamo a los agricultores chilenos que compren ahora y que se llenen de sus cositas».

También detalló qué productos podrían verse más afectados por las alzas: «Las verduras, todo lo que sean semilla, el maíz, la harina, el pan«.

Pese al tono de alerta, la tarotista cerró con una proyección más optimista respecto a Chile. En ese punto, mencionó posibles acuerdos energéticos con países vecinos: «Vamos a ganador, porque a Chile lo veo firmando contratos con Argentina. A ellos se les va a comprar el petróleo y veo imágenes de acuerdo».

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