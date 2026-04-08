Fueron la pareja del momento, terminaron abruptamente y ahora confirman reconciliación: «Intentar…»

Luego de anunciar su quiebre hace solo unos días, Coté López dio un giro inesperado y aseguró que retomó su relación con Lucas Lama. La modelo lo reveló en una reciente entrevista, donde entregó detalles.

La noticia se conoció en el programa online Malos Perdedores, conducido por Pamela Díaz y Claudio Michaux. En el espacio, fue consultada por su presente amoroso.

“¿Estás en relación en estos momentos, si o no?”, le preguntaron los conductores. La influencer no demoró en responder de manera afirmativa.

Luego, Camilo Huerta fue directo: «¿Volvieron?». López fue clara: «Si, vamos a intentarlo una más».

El breve quiebre de Coté López y Lucas Lama

La ruptura entre ambos se había hecho pública hace solo algunos días. En ese momento, López pasaba por un delicado estado de salud, que incluso la llevó a una cirugía.

Fue a través de sus historias de Instagram que un seguidor le consultó por su relación. «¿Terminaron con Lucas? Porque andaba a caballo cuando estabas en la clínica y ahora en la playa», consultó.

«Sí, hace algunos días», contestó en ese entonces.

“Prefiero aclararlo altiro para que no empiecen especulaciones o inventos de engaños o cosas por el estilo”, explicó.

Asimismo, destacó el rol de su pareja en la relación: “Creánme que nadie nunca me dio tanta seguridad en ese ámbito que él. El término fue netamente porque estamos en etapas diferentes de la vida y es difícil intentar coincidir”.

“igual me fue a ver a la clínica, lo adoro y todo lo mejor para él”, cerró en aquella ocasión.

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