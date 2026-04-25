La Combo Tortuga visitó Radio Corazón para hablar sobre su nuevo tema: «Nuestro amor lejano que es…»

La Combo Tortuga llegó a la Radio Corazón para hablar sobre sus 15 años de carrera, mencionando que ahora son «adolescentes». Por su aniversario anunciaron hitos importantes como una presentación en el Teatro Cúpula junto a Los Caligaris el 27 de junio.

«Y vamos a ir con los íntimos de invierno, que eso lo hacemos todos los años y a la gente le gusta mucho, pero va a ser una versión un poquito más grande, una versión un poquito más elevada», señalaron los artistas.

Además, agregaron: «Y terminamos con los quince años que ya tenemos arrendado el boliche y ese no lo podemos decir».

Sin embargo, esa no fue la única noticia, sino que ya tiene un nuevo tema: «Nuestra nueva canción, ‘Morrita’, que a la gente le ha gustado mucho, la ha compartido mucho. Creo que ha sido un récord para nosotros en Spotify. Así que está lindo».

Por otro lado, se les preguntó el por qué del nombre de la canción. La banda respondió que fue por un gira en 2018 que hicieron hacia México en donde mencionan que: «Nuestro amor lejano que es México. Ese es como nuestra morrita».

«La morrita es México y el que canta es La Combo Tortuga(…) Y por eso quisimos hacer como esa cita también a Juan Gabriel», señaló la banda.

Próximas colaboraciones de La Combo Tortuga con grandes artistas

En cuanto a la colaboraciones, el grupo habló sobre las próximas colaboraciones: «Queremos hacer colaboraciones, estamos hablando otra vez con ‘Amigos de Artistas‘ que son ya toda la gente que hemos hecho colaboraciones se han vuelto nuestros amigos».

«Y eso para nosotros últimamente ha sido como una de las prioridades, tener esa energía, esa conexión con el feed, más que sea como, no sé, hoy voy a hacer un tema con alguien que tenga 5 millones de oyentes mensuales», enfatizaron.

Dejando claro que valoran más el llevarse bien con los cantantes y que les guste su música, haciendo referencia a las colaboraciones que han tenido con Toly Fu y Alanis Lagos.

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