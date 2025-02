Denisse Campos niega haber estado bajo el efecto del alcohol o drogas en su día de furia

La exmodelo a comienzos de la semana pasada, fue grabada agrediendo al personal de un bar en Viña del Mar.

Estos hechos de violencia sucedieron tras que los trabajadores le pidiesen mantener un buen comportamiento al interior del recinto.

Tras la solicitud de la garzona, en el video se ve a Campos y a su acompañante agrediendo físicamente al personal. Además de propinarle insultos a los trabajadores y romper un vidrio del local.

Denisse Campos habló en Primer Plano

En el programa estelar de CHV fue entrevistada la protagonista de esta polémica, que partió declarando lo siguiente.

“Estábamos jugando con las zapatillas, poniendo una pierna sobre la otra para mostrar quién tenía la mejor zapatilla”, partió para defenderse Campos.

“En un segundo, la garzona va y le grita (a la niña) y le dije ‘Oye, ¿qué te has imaginado?, ¿cómo tratas así a una niña?'», dijo.

Durante el video podemos ver como Denisse Campos insulta a la joven y le dice “guatona cu…”. Frente a esta acusación, Campos comentó que: “sí, eso le dije y no me arrepiento para nada porque venía recién de ofender a la niña y dejarla llorando”.

¿Estaba ebria o drogada?

Los panelistas de Primer Plano, le consultaron sobre su lucidez a la hora del incidente. “¿Estabas con alcohol en el cuerpo?”, le preguntaron.

“Nada, cero porque estaba enferma”, comentó bastante segura. “¿Estabas bajo el efecto de algún tipo de estupefaciente?”, fue la contra pregunta.

“Pero jamás, ni siquiera tomo, ni fumo, ni nada de lo que se están refiriendo algunas personas y sobre todo la señora Daniella”, explicó.

Posteriormente, la ex farandulera, comentó a JC Rodríguez y al panel de Primer Plano que solo había consumido bebidas energéticas y jugo de mango.

Para corroborar o no su versión, el espacio conducido por Julio César, contactó con Ronald y Alejandra, el bartender y la garzona afectados por el ataque.

“Eso que ellas dicen que no tomaron alcohol, eso también es mentira”, aseguró Ronald. “Yo le explico, yo soy bartener, yo no soy garzón como ella dijo. Yo fui para allá para calmar la situación”, agregó.

“La copa que se ve en la mesa, tanto como en los videos, que claramente que son dos, es una copa balón que se llena con mucho hielo, con pulpa de maracuyá y gin”, explicó.

“Eso va acompañado con una Red Bull amarilla”, comentó para explicar la presencia de energéticas en la mesa. “En los videos se ve que ellas dos tienen eso y la menor de edad tienen un vaso tiki, donde yo sirvo los jugos de mango”, aseguró el bartender del recinto.