«La esencia no se pierde…»: La nueva faceta de Julianno Sosa que lo llevó a ser portada de importante revista internacional

El artista urbano Julianno Sosa, es la nueva portada de la revista Regia Magazine. Todo esto en el marco del lanzamiento de su nuevo álbum «Querían Perreo Vol. 2». Además, de su nueva canción «Hasta hacerlo realidad».

Pero el cantante este año no está solo enfocado en su música, ya que también participó en la pasarela de The Line Experience, donde modeló la última colección de Nike.

Igualmente estuvo en la campaña promocional que hizo Netflix para la película de Peaky Blinders: El hombre inmortal. Estos proyectos lo ha llevado a ser portada de la reconocida revista.

Durante la entrevista el cantante habló sobre lo complejo que es llevar la exposición y el resguardo personal. Asimismo, habla sobre su dualidad entre persona y personaje.

«El personaje me permite ordenar mi energía y mi narrativa, y ya cuando bajo del escenario soy un humano más», señaló en le medio argentino. Enfatizando la importancia de resguardar su vida personal.

La evolución de Julianno Sosa en la industria de la música

Desde que empezó en el mundo más alternativo del trap hasta llegar a un público mucho más amplio, Sosa demuestra que se puede mover entre lo más independiente y lo más comercial sin dejar de ser auténtico.

«La esencia no se pierde por más mainstream que uno pueda llegar, va en fusionar ambos mundos», afirmó. Junto con su desarrollo artístico, Julianno Sosa habla sobre su expansión hacia otras industrias

Específicamente en el ámbito empresarial. “Gracias al éxito musical es que estoy construyendo el mayor holding de entretenimiento en Chile”, declaró a la revista internacional.

Por otro lado, su incursión en la moda a través de Sosa Mafia Worldwide se posiciona como una extensión natural de su identidad: “Para mí la moda no es merchandising; es un lenguaje, es industria, es crear un estilo propio y evolucionarlo”, explica.

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