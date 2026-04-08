Alanys Lagos llegó a Radio Corazón junto a Ojos de Luna para presentar su nuevo lanzamiento: “Se siente muy bonito y al público le encanta”

Alanys Lagos y Ojos De Luna llegaron a la Número Uno de Chile, en donde presentaron su nuevo lanzamiento en conjunto con su nueva canción «Ya No Vuelvas Nunca Más«.
Ojos De Luna mencionó como inició la colaboración. «Me acuerdo que grababa un videíto ahí que estaba todavía en las redes sociales, donde yo le digo a Alanis, hoy podríamos grabar un tema», señalaron.
«Y ahí Alanis me mandó a hablar con su papá«, dijó entre risas. A partir de ahí comienza este nuevo proyecto, donde Alanys viajó a Chillán a grabar el video. Comentando que fue recibida con un banquete.
Por otro lado, Ojos De Luna comentó el grabar fue complejo y que recibió hasta retos. Todo esto porque él no podia aguantar la risa de actuar. «Me reía, me reía mucho porque la verdad es que lo que pasa es que la Alanys, además de tener mucho talento para cantar, tiene mucho talento para actuar».
¿Qué tan importante es colaborar con otros artistas?
De igual forma se les preguntó sobre qué tan importante es colaborar con otros artistas musicales. Ojos De Luna, señaló que: «Yo siento que esa es la manera también de poder ir abriendo nuevos espacios, de ir probando nuevas cosas y también aprendiendo un poco de lo que hace la música urbana«.
«Yo creo que es una muy buena opción de poder ir creciendo, ir avanzando. Y como artista chileno siento que es muy importante que se pueda seguir realizando», agregó.
Asimismo, Alanys Lagos, comentó que «Apoyarse el uno al otro para que el público del otro artista pueda conocer a uno que el público de uno también pueda conocer al otro artista».
Además, agregó: «Encuentro que es muy bacán esa forma porque uno se siente muy apoyado (…) se siente muy bonito y al público le encanta«.
