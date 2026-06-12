Mauricio Israel participó recientemente en el programa Frente a Frente, que conduce Paty Maldonado, donde habló sobre algunos de los momentos más difíciles que enfrentó a nivel personal y económico.

Durante la conversación, el periodista recordó el complejo período que vivió debido a sus deudas, situación que lo llevó a alejarse de la televisión y a permanecer 15 años fuera de Chile.

El desahogo de Mauricio Israel

En un momento de la entrevista, Paty Maldonado le preguntó si sentía rencor hacia alguna persona. Frente a esa consulta, el comunicador reconoció que sí lo sintió en algún momento.

Más adelante, Mauricio Israel señaló: “Fueron 15 años muy complicados, pero me sirvieron para darme cuenta que al final del día culpar al resto de las cagadas que se manda uno no tiene ni una gracia”.

Luego, el comunicador agregó: “El tema es que, hasta el día de hoy, después de 15 años, tras resolver todos mis temas y salir de mis problemas, sigo siendo un delincuente, sigo siendo un ladrón, sigo siendo un estafador para la gente, y eso duele”.

Además, el actual rostro de TV+ aseguró que logró resolver sus diferencias con Rodrigo Herrera. Según comentó, ya pagó la deuda que mantenía con él, proceso que calificó como algo que le costó “un mundo”.

«Ahora nos vemos, nos abrazamos y la cosa sigue. A él le sirvió en un momento determinado más que yo le debiera a que le pagara; por lo tanto, él aprovechó su momento. Guardar rencor sería una tontera de mi parte«, cerró Mauricio Israel.

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