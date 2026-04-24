Paula Rivas visitó la número uno para compartir su nuevo sencillo y hablar de su paso por Argentina: «Me fui a hacer una cumbia más rápida, más fiestera»

Esta semana tuvimos la visita de Paula Rivas en Radio Corazón y llegó con su nuevo sencillo llamado «Si te quedas, me quedo«. Este nuevo tema marca un punto de inflexión en su carrera, alejándose de sus tradicionales baladas románticas para abrazar un ritmo mucho más movido.

«Me fui a hacer una cumbia más rápida, más fiestera (…) pero tiene como que sonoridad más de Latinoamérica, porque quería que sonara más como a cumbia de Centroamérica, con la influencia de Colombia«. Señaló la cantante sobre está evolución que ha tenido.

A pesar del cambio de ritmo, la composición no pierde la esencia que la caracteriza. Aunque la letra aborda el amor desde una perspectiva optimista: «Quería que fuera romántica, pero no tan cortavena, con una emoción mucho más luminosa».

El paso de Paula Rivas por Argentina

En conversación con Paula Rivas, habló sobre su regreso a Chile desde el país trasandino. Pero la artista no solo recorrió los espacios tradicionales, sino que marcó un hito al ser la primera chilena en participar en «La Juntada de los Artistas«.

Además, señaló que al estar allá tenía que sí o sí estar en ese programa. «Hicimos ahí todas las gestiones para estar y lo logramos porque igual fue como sobre la marcha (…) Yo quería estar e hinchamos mucho las pelotas para poder estar, la verdad».

Por otro lado, la interprete expresó que fue específicamente a grabar seis colaboraciones. «Fui a grabar seis colaboraciones, seis canciones con seis mujeres cantantes de cumbia importantísimas de Argentina». Además contó que estuvo de paso por otros programas como «Pasión de Sábado«.

De igual manera, pudo cantar junto a Carlos Montalvo, el vocalista de Los Ángeles Azules, quien se encontraba de gira. Paula Rivas, señaló que «Hicimos ‘Cómo te voy a olvidar’ en vivo».

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