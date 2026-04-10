Julio César Rodríguez entrega información importante sobre su futuro laboral: «Estoy a un paso de llegar a…»

Fue el 31 de marzo cuando Julio César Rodríguez cerró una etapa. El periodista se despidió de Chilevisión tras años en pantalla. Desde entonces, su futuro ha generado expectación y su nombre suena fuerte en Mega.

En conversación con The Clinic, el conductor entregó algunas claves sobre su próximo paso profesional, sin confirmar directamente su destino. “Estoy a un paso de llegar a un medio importante de Chile que también es multiplataforma, y eso es precisamente lo que me encanta”, afirmó.

JC también dejó claro que no solo busca mantenerse frente a cámara. Su idea es ampliar su influencia dentro de la industria. “Al medio al que llegue no solo lo haré como conductor de TV, sino también en un cargo que implique desarrollar las capacidades como ejecutivo que desarrollé en CHV. Donde llegue, lo haré pisando esas dos áreas”, explicó.

Nuevas pistas sobre el futuro de Julio César Rodríguez

Las especulaciones crecieron luego de que Juan Andrés Salfate abordara el tema en su podcast. Según comentó, el arribo del animador a Mega ya estaría prácticamente cerrado.

“Va estar en un programa satélite del nuevo reality, Volverías con tu Ex 2. Este es un programa que no tiene que ver con estar dentro, sino que se desprende del encierro”, aseguró.

De acuerdo con esa versión, el comunicador también tendría espacio para desarrollar un proyecto más personal. Entre las opciones aparece la posibilidad de liderar un late show diseñado a su medida, lo que descartaría su participación en un matinal.

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