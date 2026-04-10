Dennise Malebrán y el nostálgico disco que su madre no oyó: «es un regalo para esas abuelas…»

Denisse Malebrán visitó la «Número Uno» para presentar su emocionante proyecto «Corazón Salvaje». Esta obra es un viaje de amor y nostalgia pura. La cantante decidió rescatar grandes clásicos que marcaron a todo Chile.

Al mismo tiempo, este nuevo disco de Denisse Malebrán ha generado reacciones muy divertidas en el público. Algunos auditores confesaron que al oírlo les dan ganas de «pasar el chancho eléctrico». Es una propuesta musical motivadora para las labores domésticas.

Los secretos detrás de su nuevo disco cargado de nostalgia

La intérprete aseguró que este trabajo es un homenaje necesario: «Es un regalo para esas abuelas, esas madres y tías que nos cuidaron». Asimismo, busca revivir la nostalgia musical chilena en cada rincón del país.

De igual manera, Denisse recordó sus inicios y las influencias que forjaron su voz actual. La artista confesó que «Amanda Miguel es la que me enseñó a cantar» confesó, destacando la huella que dejaron las grandes voces románticas en su formación. En esa línea, los covers incluidos en el disco mantienen un respeto por las versiones originales, pero incorporan su sello personal.

El lanzamiento está atravesado por una carga emocional significativa. Malebrán reveló que su madre falleció antes de poder escuchar el álbum: “Mi mamá falleció y no pudo escucharlo”, comentó con evidente emoción. Aun así, el proyecto ha permitido que nuevas generaciones, como sus hijas, se acerquen a estas canciones, incluso utilizándolas para expresar sus propias historias sentimentales.

El impacto ha sido inmediato. Las próximas presentaciones ya están agotadas, confirmando el interés del público por este repertorio. En su paso por la radio, además, compartió con su cercano colaborador, el guitarrista Nachito, en una jornada marcada por la música y la complicidad.

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