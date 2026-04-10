¿A cuántas personas besa alguien en su vida? Este estudio reveló una cifra que pocos imaginaban

Besar es parte de la vida social y afectiva de la mayoría de las personas. Puede darse en relaciones estables, vínculos informales o incluso en encuentros casuales. Sin embargo, pocos se detienen a pensar cuántas personas han besado a lo largo de los años.

Esa curiosidad fue abordada por un estudio que buscó ponerle números a una conducta tan cotidiana como íntima.

Ni tantas ni tan pocas: el promedio de personas que besamos sorprende

La investigación, desarrollada por LoveGeist para Meetic, analizó el comportamiento afectivo de las personas y estimó un promedio bastante concreto. Según sus resultados, una persona besa a cerca de 20 individuos a lo largo de su vida.

El informe también identificó diferencias según género. Los hombres, en promedio, besan a más personas que las mujeres.

En detalle, el estudio indica que el promedio masculino alcanza las 22 personas. En el caso de las mujeres, la cifra baja levemente a 18.

Aunque los besos pueden tener distintos significados según cada persona, el análisis muestra que, en términos generales, no se trata de un número tan alto como muchos podrían pensar.

También puedes leer en Radio Corazón: Estas son las posiciones que podrían implicar más riesgos durante el sexo y requieren más cuidado, según especialistas

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google