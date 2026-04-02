Caos en CHV: confirman despidos, filtran que habría cambio de parrilla y baja de un emblemático programa tras salida de JC

La salida de Julio César Rodríguez de Chilevisión no solo abre la duda sobre quién tomará su lugar en pantalla. También activó una serie de ajustes internos que ya comienzan a sentirse dentro del canal.

Según distintos periodistas de espectáculos, la nueva administración prepara cambios en la parrilla programática. En ese escenario, uno de los espacios más afectados sería «Podemos Hablar», conducido por Diana Bolocco.

Despidos, reordenamiento y posible final de programa en la señal

El tema fue abordado en el programa “Sígueme”, donde Michael Roldán adelantó un duro panorama: «Fue sacrificado por los nuevos dueños del canal. Algunos ya están avisados que llegan sólo hasta fin de mes».

En el mismo panel, Cata Pulido apuntó directamente a la gestión anterior. Aseguró que Julio César Rodríguez, en su rol de director de programación, «estaba gastando más plata de la que se estaba recibiendo».

Quien también se refirió al tema fue Cecilia Gutiérrez, que lanzó un video a través de sus redes sociales.

«Ya empezaron los primeros movimientos en Chilevisión a raíz de la salida de Julio César Rodríguez como el gerente de programación. Y además de la reestructuración a raíz de los nuevos dueños del canal», explicó la comunicadora.

«Hace aproximadamente una hora la gran parte del equipo de Podemos Hablar fue despedido, incluido su productor ejecutivo, Guillermo Muñoz. El programa se acaba. Había empezado hace poco una nueva temporada», reveló.

Siguiendo por esa línea, los ajustes no serían en un solo programa.

Primer Plano pasaría a emitirse los días viernes, retomando la tradición histórica. Por otro lado, el estelar de baile tomaría el puesto de los domingos.

«(El viernes) fue el día emblemático de hace muchos años. Y el domingo iría el baile. Se extiende Fiebre de Baile un día más y se harían estos cambios programáticos», detalló.

Para cerrar, una nueva ola de despidos sacudió al canal: “Un nuevo terremoto se vivió hoy día en Chilevisión porque hace aproximadamente una hora la gran parte del equipo de PH (Podemos Hablar) fue despedido, incluyendo a su productor ejecutivo Guillermo Muñoz”, dijo la periodista.

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