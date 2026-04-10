Jere Klein confirmó romance con influencer que anteriormente estuvo con futbolista de Colo-Colo

Es cantante urbano hizo público su romance junto a la influencer. Todo esto nace después de que la creadora de contenido habría subido una publicación mostrado el regalo que le habría mandado.

En las fotos que subió la creadora de contenido, se ve un gran ramo de rosas con la letra ‘M’, un enorme peluche y unos globos en forma de corazón de color rojo. Además, en la nota del ramo se ve: «Te amo infinito mi princesa».

Cabe señalar que la creadora de contenido en su publicación no especificó quién sería la persona que le envió el regalo. Aunque en la foto escribió: «Siendo feliz a tu lado!«.

Ante esto el cantante le comentó: «Mi princesa» causando revuelo en redes sociales por este nuevo romance y llenando de comentarios la publicación de la influencer.

«Todo que ver», «Hermosa mi reina», «La más hermosa, me encanta verte feliz», fueron algunos de los comentarios más populares.

¿Quién es la nueva pareja de Jere Klein?

La influencer se llama María Josefa Núñez y tiene más de 30 mil seguidores en Instagram, aunque tiene su cuenta esta en privado. Pero en Tik Tok cuenta con sobre 15 mil seguidores.

María Josefa comenzó a ser conocida cuando estuvo tuvo una relación junto al exjugador del Colo Colo, Joan Cruz. Incluso la joven lo acompañó a Europa mientras el futbolista jugaba en la Cuarta División de España.

Pero eso no es todo, ya que también estuvo involucrada en un polémica en donde supuestamente la influencer habría sido infiel con Pailita, mientras estaba con Joan Cruz.

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