Cultura y seguridad marcan el nuevo ciclo de un icónico polo urbano en Santiago: Estos son los artistas que podrás ver en vivo en abril

A dos décadas de su apertura, uno de los principales polos culturales y gastronómicos de Santiago entra en una nueva fase.

Patio Bellavista apuesta por la reactivación de su entorno mediante mejoras en seguridad y una programación artística más amplia, con el objetivo de consolidarse nuevamente como un punto clave de encuentro en la capital.

Autoridades de Gobierno y del ámbito municipal valoraron este proceso, destacando su impacto en la vida urbana. Desde sus inicios, el proyecto significó la recuperación de un conjunto de cité y antiguos galpones industriales del siglo XX, rescatando más de 20 mil metros cuadrados de patrimonio. Hoy, ese origen se proyecta como símbolo de “resiliencia y evolución de la ciudad”.

El nuevo ciclo contempla la incorporación de nuevas marcas, el fortalecimiento de la oferta gastronómica y una cartelera cultural más diversa. Gran parte de las actividades serán abiertas y gratuitas, con foco en atraer a distintos públicos y reactivar la vida cultural del sector.

Espectáculos en vivo: esta es la programación

La programación de abril refleja ese impulso. Entre los hitos destacó la presentación de la Banda Prófugos, tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati,

Además de la feria de vinos de autor D-COPAS Experience, que reunirá a 16 viñas con más de 40 etiquetas (sábado 11 de abril). También se suma el comediante Erwin Padilla (16 de abril) y la banda Los Gatos Fantasmas, integrada por músicos vinculados a Los Difuntos Correa (25 de abril).

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