Jere Klein asegura que seguiría incursionando en los ritmos tropicales: «Me gusta y cualquier ritmo que me pongan, sé que lo mato»

En la noche del día miércoles, Jere Klein celebró el lanzamiento de su álbum más ambicioso hasta el día de hoy. Con 22 canciones, (algunas guardadas hace más de dos años), colaboraciones nacionales e internacionales y un nuevo concepto, «Jeremías» pretende quedarse con todos los ranking musicales.

Además, el joven artista no soltó el álbum en una fecha aleatoria. Ese mismo día cumplió 20 años, por lo que junto dos hitos para realizar un fiesta única.

La Número Uno de Chile dijo presente. En medio de la celebración, Jere Klein habló en exclusiva con Radio Corazón y entregó detalles sobre el proceso creativo y sus próximos proyectos. Respecto al recibimiento de la gente comentó que: «Súper, súper, lo recibió bien la gente, sé que les gustó. El álbum está bueno, no sé si lo escuchaste pero está súper bueno. Así que nada, veo que vamos bien y ahora seguir dándole nomás para que siga creciendo el álbum».

Asimismo, habló sobre la versatilidad del proyecto: «En este álbum metimos salsa, reggaetón, metimos hartos estilos de ritmo súper buenos. La salsa «no me digas» es buen tema, me gusta harto. Es uno de mis favoritos».

Jere Klein recuerda su paso por La Gran Noche de la Corazón 2025

Siguiendo por esa línea, recordó su colaboración con ráfaga, que fue estrenada en La Gran Noche de la Corazón 2025. «Estuvo súper bueno ese show, me gustó, fue algo distinto, no te miento», señaló.

Para cerrar, aseguró que seguiría haciendo ritmos algo distintos al que el público esta acostumbrado.

«Obvio que lo seguiría haciendo, por que me gusta y aparte sé que cualquier ritmo que me pongan, sé que lo mato», concluyó Jere Klein.

También puedes leer en Radio Corazón: Ya están número 1 en tendencias: Jere Klein y Jairo Vera se volvieron a juntar para romper con «Dubai»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google