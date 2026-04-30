¿Inicio de mes lluvioso? Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico para los primeros días de mayo El experto en tiempo entregó su pronóstico en Mega. Revisa acá la proyección del clima para los próximos días. 30 Abr, 2026. 16:36 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor acudió al Rumpy y marcó una de las llamadas más impactantes del Chacotero Sentimental: «Estoy frente a un árbol con una soga» Nadie lo vio venir: Sita Evelyn cachetea a Chavito en plena emisión radial y todos están hablando de eso ¡Regresa la lluvia a Santiago! Alejandro Sepúlveda reveló que la próxima semana podría precipitar: este sería el día ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Alejandro Sepúlveda reveló si el mes de abril cerrará con precipitaciones Fue uno de los personajes virales más icónicos del pasado y ahora reapareció con nuevo trabajo: En redes no lo pueden creer Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado