Cata Vallejos habló sobre su sorpresiva destitución en Miss Universo: «nada ni nadie me va a parar»

Cata Vallejos habló en sus redes sociales sobre el comunicado de Miss Universo La Reina, donde mencionan que la modelo fue destituida por incumplimiento.
A través de una historia, la cuenta oficial de Miss Universo La Reina 2026, lanzó un comunicado sobre Catalina Vallejos señalando que ya no sería la representante debido a «incumplimiento de obligaciones (…) especialmente en materia de conducta«.
Asimismo, publicaron un post con el mismo comunicado, en donde enfatizan que como organización creen en el respeto, la responsabilidad y el profesionalismo son esenciales para quienes representen el proyecto.
Ante esto los medios de comunicación se encendieron, al igual que las redes sociales sobre este inesperado comunicado. Pero esto no fue todo, ya que la candidata no tenia conocimiento de esto.
La reacción de Cata Vallejos
Posteriormente, la modelo dio un anuncio en sus redes sociales señalando que ella no estaba enterada y que desde la organización no le habría dicho nada.
«Fue una completa sorpresa para mí y también estoy un poquito nerviosa, con pena. No entiendo por qué se está hablando de esto o por qué pasó esta situación«, comentó en el Live.
Además, agregó que: «Para nosotros, al igual que para ustedes, es súper sorpresivo todo, pero yo les puedo decir que no tenía ningún incumplimiento de ninguna cosa, ningún contrato ni nada».
De igual forma, Cata Vallejos recalcó que están esperando que esto se solucione de la mejor manera y que quiere hacerlo bien, porque quiere seguir participando en el certamen.
Además, recalcó que no se dará por vencida y que «nada ni nadie me va a parar«. Enfatizando que está haciendo las cosas bien. Finalmente, concluyó con que «Hay un repechaje que creo que se abrió hace dos semanas, así que veremos si puedo postular por ahí. Quiero hacer lo posible para participar«.
