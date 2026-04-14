¡Impacto total! Latife Soto lanza inquietante predicción sobre caso que remece a Chile: «Qué pena más grande…»

En una reciente emisión de su programa digital, la tarotista Latife Soto se refirió volvió a referirse al caso de Julia Chuñil, quien desapareció en noviembre de 2024 en la Región de Los Ríos. Durante la conversación con José Antonio Neme, lanzó una predicción que llamó la atención.

“Este mes nos vamos a enterar de las osamentas de una mujer que van a ser encontradas sí o sí”, afirmó.

La inquietante lectura de Latife Soto sobre Julia Chuñil

Ante sus palabras, Neme reaccionó de inmediato: “¿Julia Chuñil?”, preguntó.

La guía espiritual no dudó en su respuesta. “Yo creo que sí. No la van a poder seguir escondiendo; ahora sí que van a encontrar osamentas y es ella”, sostuvo.

Su predicción causa sorpresa y duda, ya que los dichos nacen pocos días después de que se informara públicamente el hallazgo de una bolsa con restos óseos a escasa distancia de la vivienda de Chuñil, lo que dio un nuevo giro en el caso.

En medio del diálogo, el periodista profundizó en otra arista: «¿Quién la mató? Dijeron que había sido un plan más complejo», planteó.

Latife volvió a lanzar y consultar sus cartas y respondió: «Es gente cercana a ella, varones cercanos. Es uno. Los otros lo están como encubriendo. Lamentable, a veces la maldad viene muy de cerca”, aseguró.

Finalmente, cerró con una reflexión: «Qué pena Dios mío, qué pena más grande. Parece que la persona defendió a alguien y este hombre se fue en contra de ella. Es un hombre muy bruto”, concluyó.

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