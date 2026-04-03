Impacto por revelación de popular actriz nacional: contó que fue diagnosticada con cáncer de piel

La actriz e influencer Constanza Piccoli sorprendió a sus seguidores tras revelar una compleja situación de salud. La exfigura juvenil, recordada por sus roles en producciones como «Bkn» y «Karkú», utilizó sus redes sociales para contar su diagnóstico y generar conciencia.

A través de un video en Instagram, la joven confirmó: «Tengo un cáncer de piel que es carcinoma basocelular».

En el registro, explicó por qué decidió hablar públicamente. «Aparezco por acá porque quiero hablarles de algo muy importante y que creo que le va a servir a más de alguna persona. La única frase que logró calmarme, apenas me dijeron que tenía este carcinoma, fueron las palabras de mi padre. Me dijo: ‘Una mala noticia a tiempo, siempre es una buena noticia‘», relató.

Luego apuntó directamente a las causas que, según su experiencia, influyeron en el diagnóstico. «Pasó por las tantas veces que me expuse al Sol sin bloqueador, por las tantas veces que me expuse por más de cinco, seis, siete, ocho horas por todas esas veces que me eché acelerador, que me eché bronceador sin bloqueador».

La actriz hizo una autocrítica clara: «Realmente creo que este carcinoma vino a decirme todas las veces que no cuide de mi piel».

La noticia familiar que recordó Constanza Piccoli

En el mismo video, también recordó un episodio que vivió su madre en 2022, cuando enfrentó un cáncer de piel más agresivo.

«Es un tipo de cáncer de piel mucho más agresivo, mucho más peligroso que un carcinoma. Ella logró salir de eso súper bien. Después ha tenido otros carcinomas y desde ese entonces el que yo me cuido la piel constantemente usó mucho bloqueador, mi exposición al Sol bajó muchísimo. Ahora literal me gusta tomar sombra a diferencia de antes que era todo el día al Sol», comentó.

A partir de esa experiencia, reforzó su mensaje preventivo. «Lo único que me queda decir es que usen bloqueador, que no se expongan al Sol muchas horas, que se cuiden la piel, porque es el órgano más grande que tiene el ser humano. Hoy día para mí el uso del bloqueador es algo más que no quemarme, que no broncearme. Hoy día es salud, es cuidar», aconsejó.

Mostró la lesión y alertó a sus seguidores

Finalmente, Piccoli decidió exhibir el carcinoma para ayudar a otras personas a identificar posibles señales de alerta.

«No sé cómo vaya a quedar, les voy a mostrar el antes para que vean más o menos cómo se hace un carcinoma, porque la gente cree que solo tiene que revisarse los lunares, más no».

En esa línea, describió cómo luce la lesión. «Es una herida que no sana, que está ahí siempre. Ahora está sin costra porque dejé de rascarme, la protejo con bloqueador y con parches para que no le llegue el Sol. Quizás más de alguno de ustedes tiene una herida así y no sabe qué es. Yo en un momento pensé que eran como estas heridas por estrés, psoriasis o una dermatitis, pero no. Es un carcinoma en mi caso», cerró.

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