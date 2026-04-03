Oferta millonaria y cambio de canal: este sería el plan de la competencia para llevarse a José Antonio Neme

Una información de alto impacto se tomó la conversación en el último capítulo de Zona de Estrellas. Fue la periodista Paula Escobar quien destapó un movimiento que podría sacudir la televisión chilena. El protagonista: José Antonio Neme.

Durante el programa, la comunicadora sorprendió al panel al asegurar que Chilevisión estaría intentando fichar al actual rostro de Mega. Esto ocurriría tras la salida de Julio César Rodríguez, lo que dejó un espacio importante en el canal.

CHV busca dar el batacazo

“Hace tres semanas fue convocada una reunión de emergencia porque están dispuestos a todo, con el sueldo del programa de Diana Bolocco, Podemos Hablar, que acaban de cerrar”, afirmó Escobar.

Según detalló, la apuesta sería fuerte. La señal buscaría que Neme deje Mucho Gusto para asumir la conducción de Contigo en la mañana, justamente el espacio que quedó vacante.

La ofensiva no sería menor. De acuerdo a la periodista, en Chilevisión incluso estarían dispuestos a pagar la cláusula de salida del animador, quien mantiene contrato vigente con Mega.

“10 mil UF, 400 millones de pesos estaba dispuesto a pagar Chilevisión por contar con José Antonio Neme hace tres semanas”, reveló en pantalla.

Además, la oferta incluiría un aumento considerable en su sueldo. Actualmente, Neme recibiría cerca de 30 millones de pesos mensuales en Mega.

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