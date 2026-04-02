La mañana del martes dejó un escenario complejo en Mega. El canal concretó una serie de despidos que golpearon con fuerza al departamento de prensa y a varios de sus rostros.

Uno de los primeros en reaccionar fue Fabián Morales, figura del área deportiva. A través de redes sociales, expresó su desconcierto: “Aún en una nube sin entender nada, pero con un soporte maravilloso que es mi familia”.

La situación también alcanzó a Sabrina Kennard, quien se despidió de manera interna. En un mensaje, reconoció que la salida fue abrupta: «No alcancé a despedirme de todos en persona“.

Sin embargo, una de las voces que más resonó fue la de Rafaella Bremer. La periodista cerró su etapa tras siete años en la señal privada y decidió compartir su sentir públicamente. “Recuerdos de mi primer despido“, escribió junto a varias imágenes que repasaban su paso por televisión.

En su publicación, valoró la experiencia y a quienes la acompañaron en el camino. “Soy una agradecida de cada persona que me enseñó este oficio, que es tan difícil y a la vez hermoso. Puedo decir que trabajé en un lugar con gente a la que quiero y admiro profundamente”, expresó.

Luego, destacó lo que se lleva de esta etapa: “Me llevo amig@s y aprendizajes, ¿qué más se puede pedir?“.

Las reacciones al sentido mensaje de periodista de Mega

Desde el extranjero, Natasha Kennard también quiso hacerse presente. “La mejor! te adoro amiga hermosa! Ven a verme ahora”, escribió desde Londres, donde trabaja como corresponsal.

A esas palabras se sumó Florencia Vial, quien destacó su calidad profesional: “Eres demasiado talentosa y buena compañera, así que sin duda seguirás brillando”.

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Periodista de Mega es despedida tras 7 años en la señal y así reaccionó: rostros del canal le dejaron mensajes

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