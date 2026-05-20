Camilo Huerta arremetió contra exestrella del deporte: «¿Qué anda opinando con la cara que tiene? Parece tigresa del oriente»

Durante el más reciente capítulo de Vecinos al límite, Camilo Huerta sorprendió al revelar un antiguo conflicto con Marcelo Ríos. Todo ocurrió mientras conversaba con sus compañeros de encierro sobre una situación que se originó hace algunos años.

Según contó, el problema comenzó luego de compartir en televisión con Constanza, una de las hijas del exnúmero uno de tenis a nivel mundial. Ambos coincidieron en El discípulo del chef en 2021, aunque Huerta aseguró que entre ellos nunca pasó nada fuera del formato televisivo.

Camilo Huerta arremete contra Marcelo Ríos

El exchico reality afirmó que toda la situación fue parte del juego del programa. Sin embargo, tiempo después habría recibido un inesperado mensaje de Ríos a través de Instagram.

“Comentó mi ropa en una foto donde salgo con buzo y mi mujer con un Gucci, dijo que me veía como las hue…, dijo que Arturo (Vidal) debería mandarme un par de shorts para vestirme bien”, recordó Huerta frente a las cámaras.

Pero eso no fue todo. El participante del programa de Canal 13 también respondió con una dura frase dirigida al extenista. “¿Pero ese qué anda opinando con la cara que tiene? Parece Tigresa del Oriente”, lanzó sin filtro.

La escena tuvo un detalle que no pasó inadvertido. Al otro lado de una pared estaba escuchando atentamente Paula Pavic, expareja del “Chino” Ríos, quien reaccionó simplemente con una risa tras escuchar los dichos de Huerta.

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