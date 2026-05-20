Feriado 21 de mayo en Chile: ¿Qué comercios funcionarán y cuáles son los próximos días feriados?

Aunque este jueves 21 de mayo es feriado por el Día de las Glorias Navales, no se trata de un descanso irrenunciable. Por eso, varios comercios podrán funcionar con normalidad, aunque dependerá de cada empresa y de los acuerdos con sus trabajadores.

Este jueves 21 de mayo se conmemora en Chile el Día de las Glorias Navales, jornada que corresponde a un feriado nacional. Sin embargo, es importante recordar que no se trata de un feriado irrenunciable, por lo que distintos comercios podrán atender público con normalidad.

Eso sí, los locales que decidan abrir sus puertas deberán contar previamente con acuerdos con sus trabajadores para operar durante la jornada festiva. Aun así, no todos los negocios funcionarán, ya que cada empresa definirá sus horarios y modalidad de atención.

Entre los recintos que podrían operar este jueves se encuentran centros comerciales, supermercados, restaurantes de comida rápida y otros locales comerciales. De todas maneras, se recomienda revisar las redes sociales o sitios oficiales de cada tienda para confirmar horarios y funcionamiento.

Además, como el feriado cae jueves, no habrá fin de semana largo. Esto porque el viernes 22 de mayo sigue siendo un día hábil normal.

¿Cuándo será el próximo feriado irrenunciable en Chile?

En Chile existen solo cinco feriados irrenunciables durante el año: el Día del Trabajador, Fiestas Patrias, el Día de las Glorias del Ejército, Navidad y Año Nuevo.

Por lo mismo, el próximo feriado irrenunciable será durante las Fiestas Patrias, específicamente el viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

Antes de eso, todavía quedan varias jornadas festivas en el calendario. El próximo será el domingo 21 de junio, fecha en que se conmemora el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Aunque cae fin de semana, igualmente forma parte de los feriados oficiales del país.

Luego, el lunes 29 de junio se celebrará el feriado religioso de San Pedro y San Pablo. Más adelante, el jueves 16 de julio será el Día de la Virgen del Carmen.

Finalmente, el sábado 15 de agosto se conmemorará la Asunción de la Virgen, antes de llegar a las esperadas celebraciones de Fiestas Patrias en septiembre.

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