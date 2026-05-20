La respuesta de Marité Matus tras dichos de Camilo Huerta sobre millonaria pensión que le daría Arturo Vidal: «Le faltan palos para el puente»

Marité Matus alzó la voz luego de las declaraciones que lanzó Camilo Huerta en el reality de Canal 13.

El ex Yingo aseguró que Arturo Vidal le entregaba 90 millones de pesos de pensión a Marité, su exesposa, cifra que no pasó desapercibida en redes sociales.

Marité Matus desmiente declaraciones de Camilo Huerta

En ese contexto, Matus no dejó pasar la situación y utilizó sus redes sociales para desmentir la información.

“Quiero desmentir categóricamente la mentira que dijo el ‘personaje del momento’ en el reality”, escribió.

“Esa información es completamente falsa. Y él lo sabe perfectamente”, agregó.

Asimismo, invitó a quienes quieran hablar del tema a revisar documentos oficiales. “Invito a cualquier periodista o persona que quiera hablar del tema a investigar en el Tribunal de Familia donde está estipulada la pensión real”, señaló.

“La verdad está ahí, no en los inventos desesperados de alguien que necesita figurar hablando de otros”, añadió.

Siguiendo por esa línea, también cuestionó las consecuencias que podrían tener este tipo de declaraciones.

“En un país como Chile, donde existen delitos, delincuencia y secuestros, inventar públicamente cifras de dinero sobre una mujer y sus hijos, no es un juego, no es ‘televisión’ y no es espectáculo. Es irresponsable, peligroso y absolutamente malintencionado”, expresó.

Luego, lanzó dardos contra Huerta: “Siempre he sabido que a este personaje le faltan palos para el puente, pero sinceramente hoy creo que el problema es mucho más grave. Porque llegar al nivel de inventar algo así demuestra una irresponsabilidad enorme y una clara intención de perjudicarme”.

Finalmente, cerró su descargo con una fuerte crítica: “Pero también entiendo que estoy hablando de una persona básica y profundamente mala”, escribió a través de sus historias.

“Esta es mi única verdad y no necesita inventar ni exagerar nada para defenderme. La verdad siempre termina saliendo a la luz”, concluyó Marité Matus.

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