Karol Dance rompe el silencio tras rumores de regreso a la TV: Cuestionó a famosa periodista

La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez lanzó una nueva primicia en el podcast Bombastic. En el espacio, aseguró que Karol Dance podría volver a la televisión con un rol aún no definido en el próximo reality de Mega, ¿Volverías con tu ex?.

Durante la conversación, surgieron dudas sobre el posible rol del comunicador dentro del programa. “¿Pero con qué ex volvería? Porque ex conocidas tenemos a Faloon, a Arenita, Cata Vallejos», le planteó Manu González.

Frente a eso, Gutiérrez aclaró que no lo ve como participante. “Por eso pensé que podía ser como para animador o algún otro rol. No me atrevería a decir que sería como participante», explicó.

Karol Dance rompe el silencio

Sin embargo, la reacción de Karol Dance no tardó en llegar. El exintegrante de Yingo utilizó sus redes para desmentir la información y cuestionar directamente a la periodista.

“Hoy día varias personas me han preguntado sobre esto, y también periodistas por interno… la noticia es falsa. No sé cuáles serán las fuentes de esta señora que siempre anda mintiendo”, afirmó.

El comunicador también recordó un episodio anterior para reforzar su crítica. “La otra vez dijo que me había mandado a hacer una Gaviota, espero a que me responda o muestre pruebas de lo que inventó”, agregó.

Además, dejó claro que los realities no están dentro de sus planes. Según explicó, ya ha rechazado propuestas para participar en programas como Tierra Brava, Mundos Opuestos, Fiebre de Baile, El Internado y otros proyectos del mismo formato.

Con esto, Karol Dance cerró cualquier especulación sobre un eventual regreso a este tipo de espacios televisivos.

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