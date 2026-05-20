No va más: revelan que popular programa de Canal 13 se termina a poco tiempo de su estreno y esto dijeron los rostros

El programa de humor «El Desestrece» no seguirá en pantalla. El programa liderado por Martín Cárcamo terminará este domingo, luego de una corta temporada en Canal 13.

La información fue a dada a conocer inicialmente por La Cuarta, donde señalaron que el espacio no consiguió los resultados de audiencia esperados. Por esa razón, la señal decidió cerrar el proyecto antes de lo previsto.

No va más: «El Desestrece» llega a su fin

Más tarde, los propios integrantes del programa confirmaron la noticia en el espacio digital «El Sentido del Humor».

“Es verdad, este domingo va a ser el último capítulo de esta temporada”, comentó Marcelo “Coronel” Valverde.

Asimismo, explicó que: “Va a ser más corta de lo que esperábamos y tiene que ver con las cosas que están pasando en la televisión”.

Siguiendo por esa línea, apuntó a que el programa no tuvo margen para probar cambios que ayudaran a mejorar los números.

En medio de la conversación, bromeó con que los demás canales si lograron reorganizarse. “La gente de Mega, la gente de CHV, movieron sus piezas y lo hicieron excelente… Y quedamos bloqueados”, señaló entre risas.

Por su parte, Héctor Romero también hizo una autocrítica respecto al desempeño del espacio. El humorista admitió que el rating terminó siendo clave para el desenlace del programa.

“Tuvimos un cambio programático que lamentablemente nos dejaba fuera de la jugada”, comentó.

Yo creo que si hubiéramos tenido el rating que nos habría gustado tener esto ni siquiera sería conversación y podríamos haber ido de igual a igual, pero no se puede, no podemos tapar el sol con un dedo”, continuó.

Por su parte, Luis Slimmimg se tomó la decisión con humor: “Toda la gente está en redes, nunca supieron que se daba por la tele”, bromeó.

Finalmente, Coronel Valverde dejó abierta la puerta para futuros proyectos junto al equipo creativo. “El futuro es incierto, pero eso no significa que nos vamos a la casa. Tenemos un montón de sketches e ideas que van a quedar ahí, por hacerse”, cerró.

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