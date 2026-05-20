Un conflicto entre comentaristas de farándula azota en mundo del espectáculo. Esta vez se trata de la modelo, Adriana Barrientos, quien se lanzó con todo contra Pancha Merino.

En el programa de Zona de Estrellas, la Leona hizo un ácido comentario a su colega por su participación en Primer Plano. Donde Barrientos señaló que no se sentía satisfecha con el trabajo de la actriz.

En el espacio Zona Latina, la comentarista se refirió así sobre la actriz : «¿Sabes lo que le pasa? Es floja. Entonces, cuando tú eres floja y te sientas en un panel de farándula a robar, eso en pantalla se nota».

Además agregó que «lo que hace la ‘Pancha’ Merino en ese programa, desde que está en ese programa, es robar«. Luego por otro lado, la modelo comentó que la panelista debía devolver el dinero al canal.

«Ella debería regresarle el dinero a Chilevisión de todo lo que le ha pagado. Yo no he visto ningún capítulo donde haya podido decir que es un aporte, porque cada vez que veo ese programa, la Francisca García-Huidobro, como animadora, aporta información«, agregó Adriana Barrientos.

La respuesta de Pancha Merino

Tras las acusaciones de la modelo, Francisca Merino no se quedó callada y comentó que los dichos de la Leona no le interesan. En el programa Que te lo digo, la panelista le respondió.

«Me da lo mismo lo que opine Adriana, ni nadie«, comenzó diciendo la panelista en el programa.

Posteriormente agregó que «Llevo 30 años trabajando en distintos formatos. Ella lo dice porque quiere ser parte de Primer Plano. Le encantaría«.

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