Geraldine Muñoz confirma su quiebre tras seis años de relación con exchico rojo: «Ella siempre tendrá un lugar en mi corazón»

La querida figura de Fiebre de Baile, Geraldine Muñoz, confirmó su quiebre con Felipe Galindo. Esto sucedio cuando los internautas vieron algo inusual en sus redes sociales.

El hecho comenzó cuando usuarios de redes sociales notaron que la modelo le habría dado me gusta a publicaciones que insinuaban que estaba soltera. Creando diversas reacciones si estaría o no en una relación con el exchico rojo.

Asimismo, la bailarina fue invitada al programa «El Confesionario», en donde se sinceró respecto a su vínculo. En la emisión le preguntaron si estaba soltera o no. «Queremos saber cómo está tu corazón«.

La bailarina comenzó diciendo que: «La verdad es que en general no me gusta hablar de mi vida privada. No me gusta mezclar eso en este programa. A mí me gusta enfocarlo en mi danza». Además, señalo que la pareja habría terminado a inicios de febrero.

Cabe señalar que, Geraldine Muñoz enfatizó que su ruptura fue en buenos terminos. «Está todo bien. Él es una persona muy linda, de lindo corazón, y en verdad estamos los dos en diferentes caminos, y nos respetamos de esa manera. Le mando un abrazo gigante también (…) Duramos mucho tiempo, como seis años».

¿Cuál fue la reacción de Pipe Galindo tras su quiebre con Geraldine Muñoz?

Ante la ruptura de la pareja, en redes sociales se comenzó a comentar al respecto. Incluso en una publicación hecha por Pipe Galindo, en donde anunció su canción ‘Precisamente Ahora’.

Una usuaria comento «El video hubiera quedado hermoso con la Geraldine, qué lata que terminaron. Se veían tan lindos juntos. Ojalá se reencuentren y se den otra oportunidad, ella se ve que te ama».

A lo que Pipe Galindo repsondió: «Muchas gracias. Ella siempre tendrá un lugar en mi corazón«.

También puedes leer en Radio Corazón: El emotivo mensaje de reconocido periodista de Mega que fue despedido luego de 11 años en el canal: «Aún en una nube sin entender nada»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google