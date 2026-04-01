El emotivo mensaje de reconocido periodista de Mega que fue despedido luego de 11 años en el canal: «Aún en una nube sin entender nada»

El martes trajo movimientos inesperados al interior de Mega. La señal concretó la salida de varios periodistas, en una decisión que se suma a ajustes recientes en la industria televisiva, como los vistos semanas atrás en Canal 13.

Aunque la estación no publicó un comunicado oficial, se reveló que 7 profesionales fueron desvinculados de la señal.

Uno de ellos Fabián Morales, quien reaccionó públicamente tras conocer la noticia. A través de Instagram, compartió un mensaje: «Aún en una nube sin entender nada, pero con un soporte maravilloso que es mi familia», señaló.

El periodista también repasó su trayectoria en el canal, donde trabajo más de una década. «Un canal maravilloso, grande, acogedor y de un material humano inigualable. 11 años que terminaron abruptamente en un momento que me ilusionaba con varios proyectos», continuó.

Pese a la abrupta salida, aseguró que no se va con resentimientos: «No me voy dolido ni nada por el estilo. Entiendo las necesidades de la empresa y soy consciente de ellas. Al contrario, me voy hiper y súper agradecido con todo lo que logré», comentó.

«Fueron y son unos bacanes. Y, obviamente, a todos los que me veían un rato en la tele a color», se despidió.

Reacciones a la publicación de Fabián Morales tras abrupta salida de Mega

La publicación rápidamente generó reacciones. Seguidores y cercanos le enviaron mensajes de apoyo, destacando tanto su calidad profesional como humana,

«Aguante Fabi!!!!! Un tremendo profesional y una persona maravillosa» y «Fuerza Fabián!!! Suerte y éxito en lo que vendrá» se repitieron entre las muestras de cariño.

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