Un nuevo conflicto entre “La Fiera” y Gissella Gallardo volvió a poner el tema sobre la mesa. Esta vez, quien opinó fue Pancha Merino. La panelista del programa Noche de Suerte aseguró que a Gissella le falta carácter.

«La Gissella se la comen viva porque no tiene carácter. Yo estuviera con quien estuviera, a mí alguien me dice algo y le contesto con una peor», señaló Pancha Merino.

Tras esto, recordó los conflicto que tuvo con Pamela Díaz en algún momento. «Cuando la Pamela Díaz me decía Panza Merino porque yo había tenido guagua y estaba guatona, yo la mandé a depilarse la frente y me hizo caso. Hoy día está más bonita y ya no tiene esas entradas que tenía antes y ahora se ve regia».

¿Qué pasó con Pamela Díaz y Gissella Gallardo?

Gissella Gallardo se refirió sobre su reciente discusión con La Fiera. «Yo traté varias veces de hablar con la Pamela, pero ella no quiso conversar conmigo, yo le dije que fuera en pantalla o fuera, donde quisiera».

Además, agregó: «La verdad es que no me gusta hablar cuando las personas no están porque se pueden malinterpretar las cosas».

Luego aseguró que «¿Por qué iba a quedar la situación como que la Marité expuso a su hija públicamente, si no era así, nunca? (…) entonces yo quería que ella se acordara de que ella fue la que tomó la decisión de hablar de lo que estaba pasando«.

«Yo no me estoy enfrentando a nadie, para mí esto no es una guerra, yo no peleo (…) yo, como Gissella Gallardo, no como vocera, porque yo no soy vocera de nadie, simplemente soy leal a mis afectos y creo la parte de mi amiga, que son cosas que yo vi», señaló sobre Marité Matus.

Aunque, además quiso dejarle un mensaje a La Fiera: «También me sentía traicionando a la Pamela si ella no se enteraba de esto porque hoy se estaría hablando de todo esto y hoy hubiese sido la desleal que no le conté».

«Quedé metida, lamentablemente (…) yo de verdad lo hice con todo el respeto y cariño hacia la Trini y la Pamela porque tengo a mis hijas y no me gustaría jamás que se vieran expuestas en algo así, ese era el tema, pero la Pame no lo entendió así«, agregó.

Sin embargo, la panelista enfatizó que no existe mala onda entre ella y Pamela Díaz, y que no se toma nada personal. «Yo no mezclo las cosas, lo que pasa acá queda acá, yo no tengo ningún problema con nadie», cerró.

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