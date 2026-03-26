Revelan supuesto motivo tras salida de Paulina Nin de Hay que decirlo: Apuntan a ninguneo a compañera de panel

Tras unos meses de que la presentadora de televisión, Paulina Nin, dejara el programa «Hay que Decirlo» de forma abrupta. Hecho que generó diversas teoría sobre su salida de la emisión.

En donde, inclusive la misma Paulina Nin habló sobre está situación comentando que ella estaba también en el show de El Medio Día de TVN. «La gerente, la Pamela Díaz gerente… a ella no le gustaba que yo estuviera en TVN«.

«Me decía ‘¿Por qué está en el Hay que decirlo si está en TVN?'», señaló la panelista en el medio La Cuarta. Además agregó que ella lo veía venir: «Yo sabía que iban a empezar a hinchar para que yo me decidiera y eligiera. Y ellos sabían que yo iba a elegir TVN».

Supuesta mala onda entre Paulina Nin y Gissella Gallardo

Por otro lado, Fany Mazuela, la ex productora del programa «Hay que Decirlo», quien también habría sido desvinculada. Habló sobre una situación que se vivía en el espacio farandulero.

La periodista explicó que en el panel existía tensión entre Paulina Nin y Gissella Gallardo. «Efectivamente, Paulina Nin tenía problemas con Gissella. Yo creo que no le gustaban sus opiniones. En algún punto, las ninguneaba. Ponía caras cuando Gissella hablaba».

«Eso se notó incluso en pantalla… creo que era una persona difícil de trabajar», señaló la Fany en el programa Que te lo digo.

Además, comentó que Paulina Nin habría tenido problemas con varios compañeros del equipo. Sin embargo, declaró que habría otros motivos, «No sé si realmente fue a raíz de eso que salió. O también tuvo que ver con su doble militancia… tiendo a creer que fueron ambas cosas».

Asimismo, en otra aparición en pantalla comentó algo similar de la relación de las panelistas «Paulina Nin maltrató mucho a Gissella, verbalmente, ninguneándola, anulando sus comentarios… no le gustaban sus opiniones«, consigno Página 7.

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