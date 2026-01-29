¡El perreo chileno cruza fronteras! Destacado medio internacional resalta a Sinaka y su proyecto «El nuevo sonido»

La nueva ola del reggaetón nacional sigue en ascenso. Los números avalan una escena urbana que solo sabe de éxitos y de romper récords.

Entre ellos, un joven originario de Quilpué irrumpió con fuerza y hoy está dando que hablar, y no solo en Chile, sino también fuera del país.

Recientemente, Sinaka ha captado la atención de criticos internacionales. Así es como el portal estadounidense Pitchfork destacó el reciente trabajo del interprete de «Senda Bellakona».

El medio antes mencionado resaltó el último proyecto del artista nacional. Titulado como «El nuevo sonido», ya cuenta con millones de reproducciones en plataformas digitales y trae de vuelta el perreo y el chanteo estricto de la vieja escuela.

Pitchfork destaca el reciente trabajo de Sinaka

Pitchfork evaluó el proyecto de Sinaka con un 7.2. «El músico chileno canaliza el espíritu del perreo clásico en un álbum de reggaetón moldeado por elegantes ganchos y guiado por los giros y vueltas de las batallas de rap», comentaron.

«Grupos como Croni-K comenzaron a sembrar el sonido puertorriqueño en suelo chileno en la década del 2000, y actos de neoperreo como Tomasa Del Real, Lizz y Paul Marmota han seguido nutriendo su desarrollo. El sonido nacional a menudo se define por su experimentalismo. Mientras que algunos reggaetoneros chilenos han canalizado influencias del trap y el pop en éxitos globales, como Gata Only de FloyyMenor y Cris MJ», agregaron.

Siguiendo por esa línea, se refirieron al sonido clásico del reggaeton boricua de los años 2000. «Los últimos años, Sinaka ha tomado prestado el sonido del perreo de la década de 2000 y principios de la de 2010. Creando una versión contagiosa y memorable que avanza mientras mira hacia atrás», indicaron.

También destacaron la evolución de «la fórmula que comenzó a desarrollar en proyectos anteriores. Como el más melódico y algo romántico Moja o el más hedonista y caótico Kema, fusionando y enfocando las dos caras de su trabajo sin moderar su espíritu frívolo e inflexible».

Para cerrar, hicieron una comparación con proyectos icónicos del reggaetón como «el álbum futurista iDon, de Don Omar, o los aspectos más destacados de Love and Sex, de Plan B, que del sonido más suave y pop del reggaetón convencional de mediados de la década de 2020».

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google