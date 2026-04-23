Podium Podcast Chile apuesta por el bienestar: Jorge Arecheta debuta con “En la práctica”

El actor Jorge Arecheta da un nuevo paso en su carrera y se suma al mundo del audio con el estreno de su podcast “En la práctica”, una apuesta centrada en el bienestar y los hábitos cotidianos. El programa debutará este sábado 25 de abril en Podium Podcast Chile.

El espacio propone conversaciones con especialistas de distintas áreas, quienes entregan herramientas concretas para mejorar la calidad de vida. La idea central es simple: dejar de lado las soluciones rápidas y enfocarse en cambios reales y sostenibles.

«En la práctica»: lo nuevo de Podium Podcast

El proyecto nace de un proceso personal del actor. La llegada a los 40 años y la paternidad lo llevaron a cuestionarse distintos aspectos de su vida. A partir de esa experiencia, decidió abrir un espacio para explorar cómo funcionan el cuerpo y la mente.

“¿Y si el bienestar fuera un proceso y no una promesa?”, plantea Arecheta. Y agrega: “no buscamos soluciones mágicas, sino entender cómo pequeños ajustes en el sueño, el deporte o el uso del celular pueden cambiar radicalmente nuestra calidad de vida”.

La primera temporada contará con ocho episodios. En ellos participarán expertos como la neuróloga Vivian Wanner, el gimnasta Tomás González y Manuela Iturrieta, impulsora de “Zona Libre de Alcohol”. Cada conversación abordará temáticas específicas relacionadas con hábitos, salud mental y bienestar integral.

Desde la plataforma destacan que este lanzamiento refuerza su línea editorial, enfocada en contenidos con impacto social y protagonizados por figuras relevantes. En ese contexto, “En la práctica” busca posicionarse como una guía útil para quienes quieren generar cambios reales en su día a día.

El podcast se estrenará con nuevos episodios cada sábado, una elección que responde al momento en que muchas personas dedican tiempo al autocuidado, el deporte o el descanso.

El primer capítulo estará disponible en YouTube y también en Spotify, además de otras plataformas digitales.

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