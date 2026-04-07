Famoso tarotista que atinó con sus predicciones políticas alerta con vaticinio para el Gobierno: «Va a haber un momento en que…»

El reconocido psíquico nacional Álvaro Santi impactó con una nueva predicción sobre José Antonio Kast, a poco menos de un mes de asumir el cargo de presidente.

Es importante recordar que el guía espiritual ya había adelantado predicciones relacionadas a los resultados políticos, posicionando como ganador a José Antonio Kast.

«Hay una gran confusión. La gente no está muy clara. Aquí tenemos a dos candidatos que aparecieron, Jara y Kast, porque probablemente son ellos los que van a competir», señaló en aquella oportunidad.

Luego, previo a la segunda vuelta, fue enfático con su resultado: «Si ustedes se fijan las líneas de Jara están en un sentido descendente, y las líneas de Kast están en un sentido ascendentes. Por lo tanto, para mí, el próximo presidente sería Kast».

Álvaro Santi y su reciente predicción

En las últimas horas, Álvaro Santi despejó las dudas lanzando nuevamente las cartas. Esto en el programa «Qué buen tarot».

«¿José Antonio Kast termina su Gobierno normalmente?», fue la pregunta que le hicieron.

El psíquico fue enfático en responder: «Yo veo que termina, pero va a haber un momento en que va a parecer que no», fueron sus palabras.

«Va a ser complicado. Este es el proyecto, estas son las propuestas, esto es lo que hay que llevar a cabo… y el libro está cerrado. Eso significa que no se saca completamente del cajón para trabajar en aquello», continuó Álvaro Santi.

Además, agregó que «hay mucha cosa que queda ahí archivada. Guardada, esperando, y eso va a generar un problema que podría llegar a abortar el proceso del Presidente, pero al final sí aparece él. Llega al final de su mandato».

Luego de ser consultado sobre el motivo de la problemática, señaló que «es un problema político, social, por las promesas que están ahí y que toman tiempo».

«Son problemas grandes, importantes, demoras que generan esta necesidad de que él sea acusado de algo, que no avance, que no siga», concluyó.

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