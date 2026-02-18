Tarotista Álvaro Santi deja a todos helados con potente predicción sobre relación entre Américo y Yamila Reyna: Dio una fecha clave

No cabe duda que el caso de Yamila Reyna y Américo ha estado en la palestra mediática durante los últimos días.

Cada vez se destapan nuevos detalles sobre lo que sucedió en el Festival Oro Verde, en Empedrado, donde supuestos hechos de violencia le pusieron fin a la relación.

Según la versión de algunos testigos, Américo habría perdido el control en la cabaña donde se estaban alojando, para luego reaccionar eufórico en una bencinera en los alrededores de Talca. Esto ratificado por la denuncia que interpuso la actriz.

No obstante, nadie sabe si será el quiebre definitivo de esta relación. Vale recordar que habían planes de matrimonio, con anillo de compromiso incluido.

La predicción del tarotista Álvaro Santi

Quien se refirió al tema fue Álvaro Santi, el guía espiritual impactó con su predicción en el programa online Hoy se juega, donde adelantó lo que podría pasar, según las cartas.

“Me cuesta creer lo que estoy diciendo, estoy siendo muy honesto (…) puede que le de un poco más a esto. Es como consolidar algo o llegar a un acuerdo. Vamos a dar dos más para ver cómo continuaría esto, a mi me cuesta creerlo pero ahí está”, comenzó diciendo en conversación con Juan Andrés Salfate.

Según Santi, las cartas dicen que existe la posibilidad de una reconciliación, y no en un largo plazo. “Sabes qué, voy a decir 10 semanas. Puede que en 10 semanas haya algo nuevo. No necesariamente casados, este anillo si bien puede anunciar un matrimonio, también puede anunciar un regreso”, señaló.

“Esto siempre lo dejo aproximado, el tema de los tiempos, es difícil anunciar tiempos. Podría ser que en 10 semanas surja algo nuevo”, cerró el ex participante de «psíquicos»

