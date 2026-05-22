Uno de los rostros más queridos de CHV se despide al aire tras 6 años en el noticiero: «Sabemos que te va a ir excelente»

El periodista de Chilevisión, Roberto Cox, vivió una mañana cargada de emoción durante la edición de este viernes del noticiero AM. El comunicador se despidió oficialmente del espacio tras seis años para iniciar una nueva etapa en «Contigo en la Mañana», el matinal de la señal.

El momento ocurrió en los minutos finales del informativo, cuando su compañera Marianela Estrada le dedicó sentidas palabras frente a las cámaras. “Estamos llegando casi al final de las noticias y no nos podemos ir sin antes despedirnos de nuestro querido Rober. Este es tu último noticiero en la mañana, porque a partir del lunes comienzas nuevos desafíos, pero sabemos que te va a ir excelente”, expresó la periodista.

La emotiva despedida de rostro: estuvo 6 años en el noticiero y ahora llega al matinal de la señal

Muy emocionado, Roberto Cox agradeció el cariño recibido durante estos años y recordó lo que significó su paso por el noticiero matinal.

“Fueron seis años sacrificados en el noticiero, porque obviamente no es un misterio que la levantada tan temprano es dura”, comentó entre risas. Luego agregó que una de las experiencias más valiosas fue el contacto con la audiencia. “Lo más bonito de estar acá era cruzarse con gente en la calle, en el supermercado, en todos lados, en regiones, y que te dijeran: ‘Nos sacan una sonrisa todas las mañanas cuando nos despertamos con ustedes’”, señaló.

El comunicador también valoró la oportunidad de integrarse al matinal del canal. “Feliz por esta oportunidad que me da Chilevisión de poder integrarme al matinal. Y también contento porque los voy a seguir viendo a todos en los pasillos”, afirmó.

Además, aclaró que seguirá vinculado al área de prensa de la estación. “Voy a seguir ligado al departamento de prensa, porque siempre hay coberturas y trabajos que hacer”, explicó, aprovechando también de agradecer al equipo detrás de cámaras y a quienes trabajan diariamente en el programa.

Antes del cierre, Marianela Estrada volvió a dedicarle palabras de reconocimiento. “Gracias por la entrega, sabemos que levantarse tan temprano no es fácil, y además hacerlo de una manera agradable, que es lo que tú le entregas al equipo”, concluyó.

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