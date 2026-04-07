«Hace tres años probé el éxtasis (…) hace unos meses probé keta, también un par de veces»

Una reciente confesión de Coté López generó controversia en redes sociales. La creadora de contenido decidió responder preguntas de sus seguidores mientras se encontraba hospitalizada, y una de ellas no demoró en causar impacto.

En medio de la dinámica, un usuario le consultó directamente sobre su relación con las drogas: «¿Fumas weed Coté? ¿O has probado alguna otra droga?», le preguntó.

La respuesta de Coté López que generó impresión en redes sociales

La modelo no evadió el tema y respondió: “No fumo yerba, pero sí fumé varias veces, hace años”, partió diciendo. Luego detalló algunas experiencias puntuales que tuvo en el pasado.

“También, hace como tres años probé el éxtasis. Jamás coca, tusi y esas cosas”, afirmó. Más adelante, agregó otra revelación: “Pero hace unos meses probé keta, también un par de veces, pero no tengo personalidad adictiva, gracias a Dios”.

Sin embargo, pese a su sinceridad, marcó la distancia con cualquier tipo de incentivo. Fue enfática en advertir: «no lo hagan en sus casas».

Antes de cerrar, reforzó su postura con un mensaje más reflexivo sobre las consecuencias del consumo. «Yo solo contesto con la verdad, pero hay mucha gente que se queda pegada y viven un horror ellos y su familia… No sigan el ejemplo”, concluyó a través de sus redes sociales.

Esta fue la historia de Coté López:

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