«Este es nuestro último capítulo…»: La emotiva despedida de Diana Bolocco en el capítulo final de Podemos Hablar

La noche de este viernes se vivió nuevamente un capítulo de Podemos Hablar, el estelar de conversación de Chilevisión que conduce Diana Bolocco. Sin embargo, como ya se venía rumoreando hace un tiempo, resultó ser el último.

Esto, luego de que la nueva administración del canal decidiera terminar el icónico programa. Cabe recordar que todo esto se hizo público tras la renuncia de Julio César Rodríguez de Chilevisión. Con el fin de Podemos Hablar, Primer Plano se transmitirá los días viernes, mientras que el domingo iniciará la semana en Fiebre de Baile.

La emotiva despedida de Diana Bolocco en el capítulo final de Podemos Hablar

Así, cuando comenzó Podemos Hablar, Diana Bolocco se tomó un tiempo para despedir el programa: «El mejor público de la televisión chilena. Estamos comenzando con esta linda energía y también el cariño en la casa. Es un programa especial para nosotros porque probablemente ya se habrán enterado de que este es nuestro último capítulo de PH».

Respecto a sus sensaciones, la conductora señaló: «con sentimientos encontrados, pero también estamos muy felices porque hemos entregado un muy buen programa, no solamente conmigo en la conducción, sino también con todos mis colegas que vinieron antes«.

Recordemos que el programa llevaba más de 5 años en emisión, y fue conducido en su momento por Julián Elfenbein, luego, por Jean-Phillipe Cretton y también por Julio César Rodríguez.

Continuando con la despedida, Diana Bolocco agradeció: «Nos encanta haber sido parte de este maravilloso proyecto, con un equipo humano increíble detrás».

En ese momento, su compañero Jaime Figueroa acotó: «Se te está olvidando el señor Yerko Puchento«.

«No, si yo lo quiero mucho, pero se ha mandado pastel tras pastel. Hoy, en nuestro último capítulo, otro numerito, pero lo vamos a dejar pasar porque ‘último día, nadie se enoja’», cerró la conductora del programa.

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