«Tú no eres capaz de decirme ‘te amo'»: Diana Bolocco puso en aprietos a Cristián Sánchez tras revelar «conflicto» entre ambos

Diana Bolocco y Cristián Sánchez recientemente debutaron con su podcast «Hasta que el podcast nos separe«, en el que han contado anécdotas sobre su matrimonio y su carrera en televisión.

En el último capítulo eso sí, Diana Bolocco reveló una situación íntima en la pareja, que ha provocado algún conflicto más de alguna vez.

Diana Bolocco puso en aprietos a Cristián Sánchez tras revelar conflicto entre ambos

Tras casi 20 años juntos, Diana Bolocco reveló la particular problemática junto a Cristián Sánchez: «Puedes contarle a la gente, partamos con ese tema, de que tú no eres capaz de decirme ‘amo’«.

«Tú a veces haces publicaciones de Instagram hablando bien de mí, cosas muy lindas (…) pero terminas siempre tu descripción con un ‘te quiero mucho’«, explicó la comunicadora.

En esa misma línea, Diana Bolocco reveló que incluso sus seguidores han notado esta práctica, y lo han hecho saber: «Hay personas que en los comentarios te dicen ‘¿te quiero mucho?’, y te lo cuestionan, como: ‘19 años juntos, 4 hijos en común, 1 hipoteca, sería bueno que le dijeras te amo‘».

«Yo ya estoy acostumbrada, o sea, es una batalla perdida. ¿Cuál es tu problema con la palabra amar?«, le preguntó directamente, con humor.

Rápidamente, Cristián Sánchez respondió: «Encuentro que es como de teleserie venezolana«.

Ahondando en su respuesta, el animador señaló: «Quizás tenga un trauma infantil, seguramente mi madre me tuvo ahí viendo teleseries venezolanas y las imágenes que tengo en ese momento quizás me bloquearon esa parte amorosa del ‘te amo’«.

Además, Cristián Sánchez aseguró: «Lo lindo es que tú has sabido comprender que, en el diccionario del amor de Cris, el ‘te amo’ es igual al ‘te quiero mucho’».

«Te quiero mucho es perfecto, yo no se lo ando diciendo a todo el mundo«, cerró el comunicador.

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