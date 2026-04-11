Comentario de Cuco Cerda fue clave: Daniela Aránguiz reveló el motivo detrás de su divorcio con Jorge Valdivia

La noche de este viernes Daniela Aránguiz y Cuco Cerda estuvieron como invitados en el último capítulo de Podemos Hablar. Dentro de todo lo que habló la pareja, también estuvo la antigua relación de la exMekano, con el exfutbolista Jorge Valdivia.

Esto, a raíz de una polémica frase que lanzó la «carecuica» anteriormente, haciendo referencia a que no le daría nunca el divorcio a su exmarido.

Daniela Aránguiz reveló el motivo detrás de su separación con Jorge Valdivia

Así, en el programa de conversación Diana Bolocco le preguntó directamente por su situación legal: «Estoy divorciada legalmente, porque me sentí súper presionada», respondió Daniela Aránguiz.

«Yo ya estaba separada, no vivíamos juntos hace cuatro años, y un día llega el Jose y me dice, ‘¿tú te divorciaste con firma?’ y le digo que todavía no, y me responde que no quiere estar con una mujer casada«, explicó la ex Mekano.

Entonces, fue ahí que tomó la decisión: «Le encontré razón y apuré a mis abogados para poder divorciarme«.

Ante aquella respuesta, Diana Bolocco le recordó su antigua polémica frase: «Increíble porque tú dijiste que nunca le ibas a dar el divorcio al Mago. Lo dijiste textual: ‘Te vas a morir siendo mi marido'».

Al respecto, Daniela Aránguiz aseguró: «Era una talla. A mí me daba lo mismo, pero yo creo que llegamos a un momento de la vida en que está bien separar las aguas. Lo habíamos hablado y siento que fue lo mejor. Fue súper tranquilo».

Incluso, señaló que tiene buena relación con su exmarido: «Hoy nos llevamos súper bien, incluso se conocen con Jose. Yo no he tenido la posibilidad de conocer a su polola, pero lo veo feliz. Sé que está contento, mis hijos se llevan súper bien con su polola. Le deseo lo mejor, tenemos una relación como papás».

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