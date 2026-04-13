Popular exchico reality es acusado de no aceptar su paternidad: «Tuve que pasar mi embarazo, mi parto y mi postparto sola, sin apoyo»

Un nuevo conflicto golpea al mundo de los realities. El modelo español Josué Bernal quedó en el centro de la polémica tras ser acusado de no asumir la paternidad de un bebé de tres meses.

La denuncia fue realizada por Aracelly Gómez, quien asegura que el niño nació hace tres meses y que el ex chico reality no ha estado presente durante el proceso.

La joven decidió hacer pública su versión a través de un registro que difundió Infama. “Soy Aracelly Gómez, mamá y papá. Yo decidí traer a mi hijo a este mundo. Mi bebé tiene tres meses. Es lo más preciado de mi vida y si hago esto es netamente por él, porque quiero que la familia del padre de mi hijo se entere de que él existe”, expresó.

En el mismo registro, se refirió a las dificultades que vivió en el embarazo. “Claramente no ha sido un año fácil. Tuve que pasar mi embarazo, mi parto y mi postparto sola, sin apoyo emocional ni contención económica de parte del papá de mi hijo en lo absoluto, ni siquiera cinco pesos”, afirmó.

También explicó cómo habría reaccionado Bernal al enterarse de la noticia. “Desde que él se enteró de que estaba embarazada, solo quiso aportar para una situación que yo no quise llevar a cabo, sino que decidí continuar con mi decisión de ser madre y padre”, agregó.

Pese a la exposición del caso, Gómez aclaró que su intención no es generar una funa pública. Su objetivo, dijo, es que la familia paterna conozca al niño y pueda establecer un vínculo.

Josué Bernal alza la voz tras acusaciones

Tras la viralización del video, Josué Bernal entregó su versión de los hechos. El español fue enfático en señalar que no reconoce la paternidad.

“No puedo confirmar ni negar nada”, afirmó en primera instancia.

Luego añadió: “A esta chica la conozco de una noche, de nada más. No hay confirmación ni prueba de que ese niño sea mío. Parece que quiere buscar polémica, así que tampoco le voy a entrar al juego. De momento no me voy a pronunciar y dejaré esto en manos de la justicia”.

Por ahora, el caso quedará abierto y queda esperar a que la justicia determine si existe un vínculo legal entre el modelo y el menor.

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