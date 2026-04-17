El emotivo mensaje de Lucky Brown en exclusiva con Radio Corazón: «Yo sé que ella me está viendo ahora…»

El artista urbano, Lucky Brown, habló con Radio Corazón en su lanzamiento «Color de Rosa«, uno de sus proyectos más personales. En esta propuesta el artista mezcla su historia de vida junto a nueva colaboraciones.
Hace días el cantante estaba dando señales sobre este nuevo proyecto, donde habla desde lo más íntimo conectando con su audiencia de una manera más genuina. Además cuenta con la colaboraciones con artistas como Young Cister, Jere Klein, Katteyes, Bogueto y Tony.
Según el artista, comentó que este trabajo es el reflejo de la evolución que ha tenido como artista. Asimismo, señaló que esto nació en base a la experiencia y perseverancia, consolidándose como un gran artista urbano.
Declaraciones de Lucky Brown
En el lanzamiento de «Color de Rosa«, Lucky Brown, habló con nosotros y comentó que: «Quiero que sientan libertad, amor, desamor y de todo un poco en realidad«.
Además, agregó: «Pero lo que yo quiero transmitir con esto es como que se lo puede dedicar hasta al más viejito, hasta al más pequeño (…) Hay muchos temas para dedicar».
«Significa mucho para mi, es un antes y un después de Lucky Brown«, declaró el artista.
Asimismo, el artista mencionó: «Siento que me gusta demasiado esta versión mía, este nuevo yo y me encanta porque cada vez que voy avanzando, voy evolucionando y voy superándome como persona y como artista«.
«Si hubiese estado Héctor vivo en esta época de nosotros, obviamente si me hubiese encantado. Pero por qué puse esta canción en una foto que subí, porque me representa mucho», enfatizó Lucky Brown.
El artista comentó sobre un post subido a Instagram. Además, señaló sobre el fallecimiento de su madre: «Estoy super feliz, porque yo sé que ella me está viendo ahora en estos momentos desde arriba«.
«Y siento que esa canción me identifica mucho a mi como persona y por lo que yo he pasado, por eso», refiriéndose a ‘Color de Rosa’.
