Paula Rivas fue la primera artista chilena invitada a «La Juntada de los Artistas», el streaming con mayor audiencia del momento

Paula Rivas, más conocida como la Reina de la Cumbia chilena, marcó un hito al convertirse en la primera artista chilena invitada al programa de streaming con mayor audiencia en el último tiempo.

“La Juntada de los Artistas” nació en Argentina y reúne en vivo a artistas y público. En su cuenta de YouTube, se describen como un lugar de encuentro en donde impulsan la música como identidad, cultura y fiesta popular.

Y está vez la invitada fue Paula Rivas, en su paso por le programa la cantante interpretó un cover de la canción de ‘El Triste‘ de José José. Su gran voz cautivó al público trasandino.

La trayectoria de Paula Rivas y su paso por ‘Rojo, fama contrafama’

Paula Rivas, considerada la reina de la cumbia romántica chilena comenzó su carrera en la Academia de Luis Jara y pasando por ‘Rojo, fama contrafama’. Ahí llegó a ser finalista a sus 16 años.

Obtuvo una destacada participación y quedó el segundo lugar en la categoría de cantantes. Posteriormente, gracias al premio que obtuvo, la artista pudo entrar a estudiar Música y Sonido en Uniacc.

Luego de salir del programa musical, la artista se enfocó en su carrera como cantante y productora musical. Durante ese tiempo Paula Rivas, ha grabado grandes éxitos y diversas producciones discográficas.

En el año 2023 la artista fue galardonada en los Premios Pulsar en dos categorías ‘Mejor Artista Tropical‘ por su disco Mariposa y ‘Artista del Público‘.

Asimismo, durante ese año también fue elegida como Embajadora Equal por Spotify, un reconocimiento a su labor artística y a la equidad de género. Hecho por el cuál apareció en la pantalla principal de Times Square en Nueva York.

Igualmente en diciembre del año siguiente, Paula volvió a triunfar en los Premios Musa, ganando el premio como la «Artista Tropical del Año«.

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