Vitoko alzó la voz y habló sobre su salida de la Sonora 5 Estrellas: «Eso es lo que quería expresar…»

Vitoko visitó Radio Corazón para presentar a su banda la Sonora del Vitoco. El talentoso artista conversó sobre la salida de Vitoko de la Sonora 5 Estrellas.

Durante la entrevista, aclaró los rumores sobre su alejamiento definitivo con la reconocida banda de cumbia. Además, señaló su nuevo rumbo que marca una etapa profesional diferente.

Cabe señalar que a comienzos de marzo de este año, el vocalista de la Sonora 5 estrellas anunció su salida para poder emprender un nuevo proyecto. El artista comenzó diciendo que ya tiene temas en preparación.

«Sí estamos trabajando temitas nuevos con los chiquillos, ya tenemos seis temas en maqueta los cuales ya lo estamos revisando para empezar ya a ensayar». Senaló el vocalista.

Luego se le hizo una de las preguntas más esperadas por los auditores: «¿Por qué se fue el gran Vitoko de la Sonora cinco estrellas? ¿por qué te fuiste?«.

«Se cumplió un ciclo master eso fue lo que pasó. Hay que dar vuelta a la página y un ciclo nuevo de proyectos musicales. Lo que yo quería hacer era mostrar mi música, mis canciones, porque tengo guardaditas ahí. Eso es lo que quería expresar«.

«¿Cómo quedaron las relaciones?» preguntó Giancarlo. «Quedamos bien. Nosotros con Francisco Pino tenemos una amistad de 30 años y no porque yo me haya ido la relación se va quebrar», señaló Vikoto.

¿Cuándo serán la próximas presentaciones de la Sonora del Vitoko?

Vitoko confirmó que su nueva agrupación ya tiene una hoja de ruta definida para el mes de mayo, cargada de cumbia y eventos especiales. El inicio de esta gira será el 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajador, donde la banda se presentará en la CUT aproximadamente a al medio día.

En esa misma jornada, la fiesta continuará en el «Popular Fest«, evento que se llevará a cabo en el Fortunatos Bar de la comuna de Renca. Luego el 2 de mayo la banda tiene confirmada una presentación en Golden.

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